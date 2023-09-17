2023/09/17 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قررت وزارة الدفاع، حذف قسم الاعلام في قيادة العمليات كافة، فيما اشارت الى استحداث منصبا جديدًا.

وذكرت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ (16 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه " بناء عـلى ما جاء بكتاب سري /313/23/3/ 7526 في 31/7/2023 وإستناداً للصلاحية المخولة لنا قررنا ما يلي:

حذف قسم الإعلام والتوجيه المعنوي الموجود ضمن كافة قيادات العمليات عدا قيادة عمليات بغداد). استحداث منصب مستشار إعلامي برتبة عميد ركــن عــام ضمن كافة قيادات العمليات عدا قيادة عمليات بغداد بدلاً من القسم المحذوف ويعاونه ضابط برتبة عقيد + 4 مراتب + 1 موظف مدني). حذف شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي من ملاك مقرات الفرق) مشاة - مشاة آلية - مدرعة - خاصة - قوات خاصة). استحداث قسم الإعلام والتوجيه المعنوي في كافة قيادات الفرق (مشاة - مشاة آلية - مدرعة - خاصة - قوات خاصة) يتألف من مقر القسم - شعبة الإعلام - شعبة التوجيه المعنوي) يضم (17 عنصر- 7 ضابط - 9 مراتب - 1 موظف مدني). تقوم مديرية التنظيم بتعديل المـلاك وفق ما ورد اعلاه ".







