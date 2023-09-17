2023/09/17 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، على محاولة إعاقة تشريع قانون يجرم "المثلية الجنسية"، محذرا من "الانتحار الاخلاقي والمجتمعي والسياسي".

وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "‏أية محاولة في مجلس النواب العراقي ومن قِـبَـل أي شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وتحت أية ذريعة يعمل أحدهم لإعاقة تشريع قانون تجريم (مشروع إلغاء الجنس وشرعنة الشذوذ والترويج لهما) هو خروج عن المِلّة والدين و انتحار أخلاقي ومجتمعي وسياسي".

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".

وطرح نواب يمثّلون أغلبية في البرلمان تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في وقت سابق، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".

كما يعاقب من يقوم بـ “الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات"، بحسب مصادر مطلعة.