2023/09/17 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، أن وحدة القوى الكردية وخاصة من الحزبين الكرديين قوّت موقفها في بغداد.

وتجددت الأزمة بين أربيل وبغداد، بعد هدوء دام 10 أشهر فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، والتي منحتها الأحزاب الكردية ثقتها ضمن قائمة شروط وافق عليها الإطار التنسيقي إلى جانب شروط مماثلة فرضتها الأحزاب العربية السنّية أيضاً.

وذكر عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وحدة الأطراف الكردية وذهابها بوفد مشترك عزز من موقفها وحضورها مع القوى والكتل السياسية في العاصمة بغداد".

وأضاف، أنه "في المرحلة السابقة كان موقف الكرد ضعيفًا بسبب الخلاف الموجود بينهم، وهذا ما أضعف من ثقلهم ووزنهم السياسي في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية".

ومنذ مطلع شهر أيلول الحالي، تصاعدت حدة التصريحات والردود المتشنجة بين بغداد وأربيل، لدرجة اعتماد وسائل إعلام محلية كردية مقربة من حكومة الإقليم عبارة "كركوك المحتلة"، في تعليقها على الأحداث التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها 4 قتلى ونحو 15 جريحاً السبت 2 سبتمبر الحالي.

وسقط القتلى إثر احتجاجات نظّمها أنصار أحزاب عربية وتركمانية، رفضاً لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره القديم في كركوك والذي انسحب منه عام 2017 إثر سيطرة الجيش العراقي على المدينة عقب حملة عسكرية لبغداد رداً على تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق.