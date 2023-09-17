2023/09/17 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، بقطع خدمة الإنترنت في العراق لمدة 11 يوماً تزامنا مع امتحانات الدور الثاني لصف السادس الاعدادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء وجه بقطع خدمة الانترنت من الساعة (4 - 7) صباحاً من تاريخ 17/9/2023 ولغاية 28/9/2023، بناءً على طلب وزارة التربية".

واضاف: "بهذا الصدد نرجو ان تقوم وزارة التربية بايجاد حلول بديلة لمشكلة اسئلة الامتحانات اذ لا تؤيد وزارة الاتصالات قطع خدمة الانترنت".



