منتخبان عراقيان نسويان يشاركان في بطولة غرب آسيا بلبنان والأردن

2023/09/17 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مشاركة منتخبين نسويين في بطولة غرب آسيا على الساحات المكشوفة.

وقالت عضوة اتحاد الكرة رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبين عراقيين سيشاركان في بطولتين لغرب آسيا، الاولى لفئة الناشئات المقررة في لبنان في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، والثانية للواعدات المقررة في الأردن في السادس والعشرين من الشهر ذاته".

وأضافت طالب أن "اللجنة بدأت بوضع منهاجها لتهيئة المنتخبين للاستحقاقين المقبلين"، ولفتت إلى "أنها فتحت الأبواب ايضاً للمواهب الكروية لاكتشاف اللاعبات الجدد اللواتي يمتلكن الامكانية ليكونن ضمن المنتخبين ونواة للمنتخبات الوطنية".

واوضحت "لقد بدأنا باختبار اللاعبات الواعدات لاختيار الأفضل للمنتخب الوطني في ملعب المرحوم علي حسين في وزارة الشباب والرياضة وتابعنا انا وأعضاء اللجنة التدريبات تحت اشراف المدرب المختص علي حسين وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام".

وبينت "لقد سعينا ضمن برنامج تشكيل أول منتخب واعد في العراق بعد ان وجدنا الحاجة الملحة للاهتمام بالمواهب ووضعها على الطريق الصحيح لبناء منتخبات قوية تنافس فرق الدول التي سبقتنا".

وشددت طالب على" ضرورة النهوض بواقع الكرة النسوية، ودعم الاتحاد لكرة النساء وذلك من خلال توفير المنشآت الخاصة وتهيئة جميع مستلزمات النجاح للكرة النسوية".

واشارت الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم بالاتفاق والتنسيق مع اللجنة النسوية عين الألماني أوليفر هاردر مدرباً لمنتخبنا الوطني للسيدات، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى تشكيل منتخب قادر على المنافسات في الاستحقاقات الخارجية والانتقال إلى مرحلة فنية إيجابية".

يذكر ان المنتخب العراقي للسيدات سيشارك تصفيات اسيا في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.