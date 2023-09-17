2023/09/17 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه مدرب فريق العربي الكويتي توماس برداريتش، الشكر إلى العراق بسبب حسن استقبال وفد فريق قبل مواجهة الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي. وقال برداريتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزوراء والعربي الكويتي إن “فريق العربي لديه فكرة كاملة عن الزوراء الذي غير الكثير من عناصره، تحضيراتنا جيدة لمواجهة الزوراء وسنخوض أخر مران عند […]

ظهرت المقالة مدرب العربي الكويتي يشكر العراق على حسن الاستقبال أولاً على ايرث نيوز.