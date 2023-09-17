ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

2023/09/17 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان جنوب إيران مجتبى قهرماني، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وأدوات مخصصة لأعمال الشغب في عوامة بالمياه الجنوبية للبلاد. وقال مجتبى قهرماني: “بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية، ونتيجة لرصد وجهود قوات الإستخبارات الإيرانية، تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لإثارة الفوضى وأعمال […]

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