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ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية
ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية
2023/09/17 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس قضاء محافظة هرمزكان جنوب إيران مجتبى قهرماني، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية وأدوات مخصصة لأعمال الشغب في عوامة بالمياه الجنوبية للبلاد. وقال مجتبى قهرماني: “بالتنسيق مع رئيس دائرة ميناء خمير القضائية، ونتيجة لرصد وجهود قوات الإستخبارات الإيرانية، تم الاستيلاء على شحنة كبيرة من الأسلحة وأدوات المختصة لإثارة الفوضى وأعمال […]

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