جريمة مروعة تهز النجف: اربعيني ينحر فتى وسط سوق في المحافظة

2023/09/17 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بأن رجلا أقدم على نحر أحد الأطفال وسط المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الجاني رجل أربعيني نحر فتى يبلغ 14 عاما من عمره، في سوق الأنصار وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجاني بمساعدة المواطنين الموجودين في السوق".

وأشار إلى أن سبب الجريمة ما زال غير معروف إلى الآن.