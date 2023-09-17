2023/09/17 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، توجيهًا بشأن "المعنيين" بالتعيينات الجديدة على جهاز الشرطة.

وقال مصدر أمني لـ “بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية وجه بشأن المعنيين بالتعيينات الجديدة للشرطة بصفة عقد بإعتماد البطاقة الوطنية وبطاقة السكن".

وأضاف "كما وجه بتدقيق الأسماء المقبولة والأقليات ومحاسبة المزورين"، مبينا أن "الوزير شدد على أن يكون المقبول ضمن الشروط الطبية وتدقيق المعلومات الأمنية للمتقدمين، فضلا عن ضرورة إنجاز أوراق المقبولين من قبل القيادات في موعد أقصاه 2023/9/30".

كما أشار الى "توزيع المقبولين على ثلاث وجبات للإعداد والدخول بدورات خلال الفترة (2023/10/1، 2023/11/1، 2023/12/1)".