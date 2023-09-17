نائب يفتح النار على السوداني وينتقد منح قروض لرواتب موظفي كردستان

2023/09/17 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الاحد (17 أيلول 2023) انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ "التصرف غير المسؤول" بأموال الشعب.

وقال سند في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي".

واضاف: "رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك"، موجها سؤال الى هيئة النزاهة "ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟".





أزمة الدولار

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة السليمانية فرمان حسين، أن محافظة السليمانية أكثر المحافظات العراقية التي تضررت بارتفاع أسعار صرف الدولار.

ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السليمانية تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تأخر صرف الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب".

وأضاف، أن" ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لزيادة معدلات الفقر وارتفاع البطالة في المحافظة إلى معدلات قياسية وصلت إلى أكثر من 20% عن الأعوام السابقة، وبالتالي دفعت السليمانية ثمن ارتفاع الدولار أكثر من المحافظات الأخرى".

اضرابات واحتجاجات

وأعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.

وذكر مراسل "بغداد اليوم" بالمحافظة، أن" عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت اضرابًا عن الدوام الرسمي صباح اليوم الخميس، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".

وأكمل، انه" من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".

وفي (2 ايلول 2023)، حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.

وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن والموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".

وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".

وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".





معوقات

وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".

وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".

وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".