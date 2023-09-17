2023/09/17 | 13:55 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل نفت وزارة الموارد المائية الاتحادية، اليوم الأحد، (17 أيلول 2023)، احتمال انهيار سد الموصل والتهديد بحدوث كارثة على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية من انهيار سدين قبل أسبوع تسببا حتى الآن بوفاة 11 ألفاً و300 شخص، مشيرةً إلى أن "وضع السد آمن"، وذلك رداً على تقرير نشرته شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية وصف سد الموصل بأنه "الأخطر" في العالم وأن انهياره قد "يتسبب بوفاة مليون ونصف مليون إنسان"