اللجنة النسوية: هدفنا بناء قاعدة قوية لمنتخبات المستقبل

2023/09/17 | 14:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتتواصل في ملعب المرحوم علي حسين في وزارةِ الشباب والرياضة، اختبار اللاعبات الناشئات والواعدات، لاختيارِ التشكيل الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وقال مقرر اللجنة النسوية في اتحاد الكرة علي عباس الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأحد إن" الاختبارات شملت فئتي الناشئات من تولد 2006 الى 2008 والواعدات من 2009 الى 2011 "، مبينا أن" الهدف من الاختبارات هو انتقاء لاعبات يمثلن الكرة العراقية في بطولة غرب آسيا للناشئات التي ستضيفها لبنان في السادس من تشرين الثاني المقبل، وكذلك المشاركة في بطولة الواعدات التي ستحتضنها الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ".وأضاف الخفاجي، أن" اختبارات اليوم الاول شهدت مشاركة واسعة من اللاعبات وصلت الى 40 لاعبة وفوجئنا بتواجد أعداد كبيرة من اللاعبات الواعدات بعد مخاوف من عدم وجود قاعدة لهذه الفئة" ، لافتا الى أن" اللجنة النسوية عازمة على ان تكون هذه المنتخبات هي القاعدة الأساس والقوية لبناء لاعبات المستقبل".وتابع الخفاجي أن" الاختبارات في بغداد شملت مناطق الفرات الأوسط والجنوب وستستمر لمدة خمسة أيام ومن ثم ستبدأ الاختبارات في المحافظات الشمالية"، مشيرا الى أن" اللجنة منفتحة على اللاعبات المحترفات في أوروبا من ناشئات او شابات وسوف يكون هنالك تواصل معهم في المستقبل لزجهم بالمنتخبات الوطنية".