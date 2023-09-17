استجابة لما نشرته "بغداد اليوم".. تفكيك "برج السرطان" في ديالى

2023/09/17 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

استجابة لمطالب الأهالي التي نقلتها "بغداد اليوم"، شرعت الجهات المعنية بتفكيك "برج السرطان" في قضاء بعقوبة، بعد اعتصامات استمرت لأسبوعين، لرفع أبراج الاتصالات وتعويض المتضررين.

وكانت "بغداد اليوم"، قد نشرت في وقت سابق، مطالب المعتصمين والتي تضمنت تفكيك كامل للبرج وابعاده خارج المنطقة بشكل نهائي وتعويض الأسر المتضررة واحالة المقصرين في تحويل البرج من محطة ثانوية الى رئيسة الى التحقيق ومن ثم الى المحاكمة.

إجراءات سريعة

ويؤكد قائممقام قضاء بعقوية عبد الحيالي، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، البدء بتفكيك برج لإحدى شركات الهاتف النقال في القضاء بعد اعتصام سلمي للأهالي استمر اسبوعين.

ويقول الحيالي لـ “بغداد اليوم"، إن" فريق فني مختص بدء بإجراءات تفكيك برج رئيسي لأحدى شركات الهاتف النقال في منطقة المفرق غرب بعقوبة استجابة لمطاليب الاهالي المعتصمين منذ نحو اسبوعين للمطالبة برفعه عن المنطقة بشكل فوري".

ويوضح أن" تفكيك البرج جاء بعد تأكيد الاهالي تسجيل أكثر من 20 حالة اصابة بالسرطان ضمن المنازل القريبة من البرج"، لافتا الى أن" تقرير البيئة أكد أن البرج كان محطة ثانوية للبث ثم تغير الى محطة رئيسة بشكل مخالف للضوابط والتعليمات".

ويشير الحيالي الى أن" الاهالي رفعوا دعاوي قضائية بحق الشركة المسؤولة عن البرج في إطار المطالبة بالتعويض ومحاسبة المقصرين"، مبينا أن "رفع البرج بشكل نهائي يمثل استجابة لمناشدات الاهالي".

اعتصام

وكانت محافظة ديالى قد شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بسبب تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.

فيما اتهم مدير بلدية مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، أبراج شركة هاتف نقال في المحافظة بأنها سببت أمراضاً سرطانية ووفيات بين الأهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة.