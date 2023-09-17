المندلاوي يعزي برحيل المرجع الديني قاسم الطائي والسيد محمد مهدي الخرسان

2023/09/17 | 14:10 - المصدر: واع

بغداد- واع

قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، التعازي برحيل المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي والمُحقق العلامة السيد محمد مهدي الخرسان.

وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" تلقينا بألم وأسى بالغين نبأ رحيل المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي، والمُحقق العلامة السيد محمد مهدي الخرسان، رحمة الله عليهما وتقدست أسرارهما".

وأضاف، "نتقدم إلى الحوزة العلمية، وذويهم، وجميع محبي ومتعلقي الفقيدين الجليلين، بأحر التعازي والمواساة, ونسأل الله العزيز الحكيم ان يحشرهما مع محمد وال محمد، وأن يمنّ عليهما بالرحمة والرضوان، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان والأجر الجزيل".