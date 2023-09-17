2023/09/17 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أطلقت وزارة التربية، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، تجربة نقل الاسئلة الوزارية في دورها الثاني عبر البرامج المؤمنة إلكترونيًا.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "منعًا من تسرب الاسئلة او التعرض لها وحفاظًا على سريتها المطلقة وبإشراف مباشر من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أقدمت وزارة التربية اليوم، على نقل الاسئلة إلكترونيا تزامنًا مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023 في عدد من المراكز الامتحانية التابعة لمديريات التربية في بغداد".

وأكد "نجاح التجربة التي تعد الاولى من نوعها في مجال تحديث العملية الامتحانية ومواكبتها للتطور التكنولوجي العالمي"، مشيرا الى أن "الوزارة ستعتمد هذه الطريقة الحديثة وبشكل اوسع في الأعوام الدراسية المقبلة".

وأشادت الوزارة بحسب البيان "بجهود اللجنة الدائمة للإمتحانات برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ومدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمه عبد عون واللجان التي تابعت المشروع التجريبي في المراكز المختارة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2022 – 2023.