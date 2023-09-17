2023/09/17 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنويها للمتقدمين بصفة عقد (رجل أمن).

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أدناه جدول بارقام تسلسل (رقم الطلب) للمتقدمين المرشحين للقبول على المرشحين بصفة عقد (رجل امن) مع مراعاة ما ياتي:

1- يستوجب الحضور الساعة 8 صباحا في الموعد المحدد حتما الذي سيتم ارساله لكل متقدم بشكل رسالة نصية في المكان المحدد مستصحباً ما ياتي:

أ - البطاقة الوطنية حصرا للمتقدم و لوالديه (الاب + الام ) (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ب - وثيقة معنونة الى وزارة الداخلية مصدقة وصادرة في هذه السنة (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ج - بطاقة سكن (اصلي + 4 نسخ ملونة)

د - 15 صورة ملونة مدنية

هـ - لذوي الشهداء والسجناء من الدرجة الاولى فقط وابناء الضباط المستمرين والمتقاعدين والاقليات جلب ما يؤيد ذلك

و - زي رياضي لاجراء فحص اللياقة

2 - سيتم تبليغ المرشحين بالقبول المدرجة تسلسلاتهم بالقوائم عن طريق رسالة نصية ترسل الى الهواتف التي تم ادخالها عند التقديم على شكل وجبات مع ضرورة الالتزام بموعد الحضور

وأدناه رابط التسلسلات:

​https://moi-jobs.iq/content.php?id=158&fbclid=IwAR2FoZlyQbU_FgZUcLE8KQbu8s3WXmixmWY5ixAWACbhFWSsYMe8bpc6paY​​​



