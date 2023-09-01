2023/09/17 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 ايلول 2023)، جدولًا بتسلسل رقم الطلب للمتقدمين على الوزارة بصفة عقد (رجل أمن).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "جدول المتقدمين المرشحين للقبول على وزارة الداخلية بصفة عقد (رجل امن) سيكون بارقام تسلسل (رقم الطلب) كالتالي:

1- يستوجب الحضور الساعة 8 صباحا في الموعد المحدد حتما الذي سيتم ارساله لكل متقدم بشكل رسالة نصية في المكان المحدد مستصحباً ما ياتي:

أ - البطاقة الوطنية حصرا للمتقدم و لوالديه (الاب + الام ) (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ب - وثيقة معنونة الى وزارة الداخلية مصدقة وصادرة في هذه السنة (اصلي + 4 نسخ ملونة)

ج - بطاقة سكن (اصلي + 4 نسخ ملونة)

د - 15 صورة ملونة مدنية

هـ - لذوي الشهداء والسجناء من الدرجة الاولى فقط وابناء الضباط المستمرين والمتقاعدين والاقليات جلب ما يؤيد ذلك

و - زي رياضي لاجراء فحص اللياقة

واضافت أنه "سيتم تبليغ المرشحين بالقبول المدرجة تسلسلاتهم بالقوائم عن طريق رسالة نصية ترسل الى الهواتف التي تم ادخالها عند التقديم على شكل وجبات مع ضرورة الالتزام بموعد الحضور".

للاطلاع على جدول التسلسلات: اضغط هنا



