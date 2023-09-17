2023/09/17 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مخاوف تكرار سيناريو التزوير والتلاعب في الانتخابات، مازالت هاجسًا لدى العديد من السياسيين والمواطنين، فيما يرى خبراء بالشأن الانتخابي، أن الامر بات "معقد ومستحيل" في ظل وجود ثلاثة أسباب تمنع تكرار الاحداث السابقة.

وشابت الانتخابات التشريعية الاخيرة في العراق العديد من الشبهات، حيث اكدت بعض الجهات السياسية وقوع حالات تزوير وتلاعب فيها، في حين أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في (11 تشرين الثاني 2021)، عدم وجود أي دليل قانوني يثبت تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

التزوير "معقد ومستحيل"

ويرى خبراء في الشأن الانتخابي أن عمليات التزوير والتلاعب في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم "مستحيلة".

ويؤكد الخبير دريد توفيق، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، أنه " هناك ثلاثة اسباب لجعل عمليات التلاعب والتزوير في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم مستحيلة".

ويقول توفيق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التزوير والتلاعب في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 كانون الاول المقبل، معقد وشبه مستحيل، بسبب اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي بنت على قانون (4) لسنة 2023 والذي نص على حصر التصويت لحاملي البطاقة البايومترية".

ويضيف: "والسبب الثاني هو التطور العلمي للماكنة الانتخابية حيث اصبح من الواضح عن طريق تقليص عدد التحالفات مقارنة في انتخابات 2018 النيابية التي كانت تحمل نفس طابع النظام الانتخابي وما قبلها".

ويشير الى أن "السبب الثالث هو الارادة السياسية لتحالف ادارة الدولية لخوض انتخابات خالية من التلاعب بإشراف مباشر من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويوضح توفيق أن "هذه الاسباب التي ترصن من العملية الانتخابية تزيد من اقبال الناخبين على المشاركة فيها وبشكل غير مسبوق".

استعدادت مفوضية الانتخابات

من جانبها أكدت المفوضية العليا للانتخابات، في (10 ايلول 2023)، تصاعد وتيرة العمل، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك.

وفي (24 آب 2023)، أوضح المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان لوكالة الانباء الرسمية أن "الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات سيكون التصويت فقط لحاملي البطاقة البايومترية"، مضيفا "في انتخابات مجلس النواب السابقة لعام 2021 رأينا مدى دقة النتائج ودقة التصويت، فلذلك نعتقد ومن خلال معرفتنا بالجوانب الفنية المتعلقة في البطاقة الإلكترونية، أنه لن تكون هناك أي حالة تزوير استناداً إلى ما تم بيانه سابقاً".

كما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس السبت (16 أيلول 2023)، أسماء التحالفات والأحزاب والمرشحين للانتخابات المحلية عام 2023.

المصدر: بغداد اليوم / وكالات