كأس الاتحاد الآسيوي.. طاقم تحكيم لقاء الكهرباء والكويت يصل البصرة

2023/09/17 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل محافظة البصرة، يوم الأحد، الطاقم التحكيمي المكلف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقيادة مباراة الكهرباء والكويت الكويتي بعد غد الثلاثاء في انطلاق منافسات الجولة الاولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام بملعب البصرة الدولي.

وتألف الطاقم التحكيمي من الحكم العماني قاسم الحاتمي، ومن ماليزيا توان مهد، ومحمد شفيق وكيساڤا راج. وكان في استقبالهم بمطار البصرة عضو الإدارة عباس جابر وحسن شوكت، ومدير تراخيص النادي مهند صفاء.

كما سبق الطاقم التحكيمي بالوصول إلى مدينة البصرة مشرف مباراة، الكهرباء والكويت الكويتي ، الطاجيكي "اسلوموف دافلتماند".

وكان في استقباله بمطار البصرة الدولي أعضاء الهيئة الإدارية أعضاء إدارة النادي نعيم صدام وعباس جابر وحسن شوكت .

وكان الكهرباء خاض مباراة ودية مع فريق نادي الزوراء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.