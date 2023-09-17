توتر في قضاء جنوبي العراق: إغلاق 11 مؤسسة حكومية

2023/09/17 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان محتجين غاضبين اقدموا على إغلاق كافة المؤسسات الحكومية في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محتجين غاضبين اقدموا على إغلاق 11 مؤسسة حكومية بينها بناية قائممقامية بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء، ناظم الرميض".

وبين المصدر، ان "المحتجين استندوا في مطالب الاقالة إلى ان الرميض يستغل منصبه الوظيفي، لغرض توجيه المشاريع لمناطق على حساب أخرى، كونه مرشح للانتخابات المحلية المقبلة".