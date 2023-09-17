وزير الصحة العراقي: تم تفعيل مذكرة تفاهم مع إيران بشأن الصناعة الدوائية

2023/09/17 | 16:05 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل كشف وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، أنه خلال مباحثاته الأخيرة مع الجانب الإيراني خلال زيارته العاصمة طهران، تم تفعيل مذكرة تفاهم مع إيران بشأن الصناعة الدوائية، فيما خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية وقال الحسناوي في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إنه "خلال الزيارة الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم الاتفاق على مواضيع متعددة، شملت مختلف الخدمات الصحية، إضافة إلى تفعيل مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين تتمثل بالاتفاقات الخاصة بالصناعة الدوائية والاستفادة من الخبرة الإيرانية"