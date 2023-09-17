عقب كارثة درنة.. هذا ما قاله العراق عن "أخطر سد في العالم"

2023/09/17 | 16:10 - المصدر: العربية

بعد الكارثة الرهيبة التي ضربت مدينة درنة الليبية إثر انهيار سدين ما تسبب في مقتل الآلاف، توجهت الأنظار إلى سد الموصل على نهر دجلة في شمالي العراق، الذي وصفه سلاح المهندسين التابع للجيش الأميركي في عام 2006 بـأنه "أخطر سد في العالم"، بسبب تعرضه لأخطار الانهيارات.ووسط المخاوف والشائعات وتقارير نشرتها وسائل إعلام عراقية مؤخرا، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن، ولا صحة للمخاوف من احتمال انهياره.وأكدت الوزارة "وجود فراغات خزنية كبيرة تتيح مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار، وخرنها بشكل آمن".والسبت، نشرت شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية تقريرا عن سد الموصل - ترجم تفاصيله موقع "الحرة" - عن التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق على البشر والآثار المنتشرة على ضفتي نهر دجلة.ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله.وعام 2016، حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها، وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفتها بالكارثة إذا