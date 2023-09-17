2023/09/17 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير ‏الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الاحد، بوفد من شركة جنرال إلكترك الامريكية برئاسة ‏مدحت المرعبي، رئيس الوحدات السريعة في الشركة.‏وناقش الجانبان، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “العروض المقدمة من قبل الشركة لصيانة وتحديث الوحدات التوليدية في ‏عدد من محطات الطاقة العاملة في العراق، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات، […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء ووفد شركة (‏GE‏) يناقشان خطط زيادة إنتاج ‏الكهرباء صيف 2024 ‏ أولاً على ايرث نيوز.