وزير الكهرباء ووفد شركة (GE) يناقشان خطط زيادة إنتاج الكهرباء صيف 2024
2023/09/17 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ التقى وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الاحد، بوفد من شركة جنرال إلكترك الامريكية برئاسة مدحت المرعبي، رئيس الوحدات السريعة في الشركة.وناقش الجانبان، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “العروض المقدمة من قبل الشركة لصيانة وتحديث الوحدات التوليدية في عدد من محطات الطاقة العاملة في العراق، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات، […]
ظهرت المقالة وزير الكهرباء ووفد شركة (GE) يناقشان خطط زيادة إنتاج الكهرباء صيف 2024 أولاً على ايرث نيوز.