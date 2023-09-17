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أيوب أوديشو: إصابة شريف عبد الكاظم ضربة للقوة الجوية

أيوب أوديشو: إصابة شريف عبد الكاظم ضربة للقوة الجوية
أيوب أوديشو: إصابة شريف عبد الكاظم ضربة للقوة الجوية
2023/09/17 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو، أن إصابة اللاعب شريف عبد الكاظم، تعد ضربة للقوة الجوية قبل مواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا. وقال اوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية وسباهان الإيراني إن “فريق القوة الجوية وصل إلى مرحلة جيدة من الإعداد بفضل ثقتنا باللاعبين الموجودين والاستقطابات الجديدة”، مبيناً أن “الأمور […]

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