العراقيون يرحبون بالاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن رواتب كردستان

2023/09/17 | 16:31 - المصدر: اخبار كردستان

في خطوة تهدف إلى الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق جديد يتعلق بصرف رواتب الموظفين في الإقليم.

ومن خلال هذا الاتفاق، تم تخصيص مبلغ قدره 700 مليار دينار عراقي لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، حسبما ذكره الإعلام العراقي.

وتلقت هذه الخطوة استحساناً وترحيباً واسعين من العراقيين من مختلف الأطياف والمناطق، حيث تعتبر هذه الخطوة تحركاً إيجابياً نحو تحقيق التسوية والتفاهم بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية.

وكتب معلقون على صفحاتهم وحساباتهم الرقمية أن الاتفاق بين أربيل وبغداد يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الإقليمية وتقديم نموذج إيجابي لحل الخلافات المستمرة بين الإقليم والحكومة المركزية.

وتوقع محللون آخرون إن يؤدي توفير الأموال لصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإقليم والعراق عامة.

ويرى نواب عراقيون أن الاتفاق يمثل استجابة للحوار والتفاهم بدلاً من الصدام والتصاعد في النزاعات، مما يشير إلى الإرادة المشتركة للجانبين لحل المشاكل بشكل سلمي وبناء.

ويمكن أن يكون هذا الاتفاق نموذجًا للمناطق الأخرى في العراق لحل خلافاتها وتحقيق التسوية، حسبما يؤكده مسؤولون في الحكومة.

ومن المتوقع أن يزيد هذا الاتفاق من مستوى الثقة بين المواطنين والسلطات المركزية، مما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، كما قال برلمانيون.

وعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق، يتعين على الإقليم والحكومة المركزية مواصلة العمل بجد لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال ودائم، وتجنب الوقوع في أي خلافات مستقبلية تؤثر على استقرار البلاد.