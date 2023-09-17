اتحاد موظفي كوردستان يعلن تضامنه مع مطالب المعلمين والمحاضرين

2023/09/17 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن اتحاد الموظفين الكوردستانيين فرع السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، تضامنه مع مطالب الموظفين والمعلمين والمحاضرين.

وقال نائب رئيس الاتحاد، جزا محمد علي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبصورة رسمية يعلن تضامنه الكامل مع مطاليب وموقف الموظفين والمعلمين والمحاضرين المجانيين ويعلن تأييده الكامل لتلك المطالب".

وأضاف علي، أن "من واجبات الحكومة توفير الماء والكهرباء والرواتب كونها ضروريات قصوى لا يستطيع المواطن توفيرها"، مؤكداً أن "ما يجري الآن هو تقصير يجب أن تتحمله الجهات المسؤولة".

وأوضح أن "يوميا تعرض عليها عشرات الحالات من قصص الموظفين التي تدور أحداثه حول العوز المادي وتراجع الواقع الاقتصادي الذي سينعكس سلباً على واقع المجتمع والأسرة".

وطالب نائب رئيس الاتحاد، جميع الموظفين والمعلمين والمحاضرين المجانيين بـ"الاستمرار بمطالبهم المشروعة، لحين صرف مستحقات شهر تموز وآب وأيلول دفعة واحدة".