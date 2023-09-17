بارزاني يشكر رئيس الوزراء على اتفاق رواتب موظفي كردستان

2023/09/17 | 17:55 - المصدر: واع

بغداد- واعشكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، على اتفاق رواتب موظفي الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "بارزاني أجرى عصر اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع السوداني، أعرب خلاله رئيس حكومة الإقليم عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".وأضاف أنه "عبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة".