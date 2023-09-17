2023/09/17 | 18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تفكيك شبكة للتهريب وضبط 77 شخصاً قادماً من أربيل إلى بغداد بصورة غير شرعية.وذكر بيان للهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "في عملية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، من تفكيك شبكة مختصة بعمليات التهريب اثناء محاولتها تهريب عشرات الاشخاص الاجانب من محافظة اربيل الى العاصمة بغداد.".وأضاف أن "ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز المديرية من ضبط 77 شخصا بينهم 74 عنصراً أجنبياً من دولتي باكستان وبنغلادش تم تهريبهم من محافظة اربيل الى بغداد بواسطة عجلة نوع (تريله اكتروز) محملة باكياس مادة الأسمنت للتموية".وتابع أنه "تم أيضا تفكيك شبكة مكونة من (3) أشخاص عراقيين كانوا يشرفون على التهريب وتسهيل مرورهم يستقلون عجلة نوع بيك اب هايلوكس عبر إعداد كمين محكم لهم في أحد مداخل بغداد وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".