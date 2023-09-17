وزير التربية يوافق على قبول التلاميذ المسرعين في مدارس المتميزين

2023/09/17 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد (17 ايلول 2023)، على قبول التلاميذ الذين اجتازوا اختبارات التسريع والامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية بنجاح في مدارس المتميزين.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الجبوري، وافق على قبول التلاميذ الذين اجتازوا اختبارات التسريع والامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية بنجاح في مدارس المتميزين".

واضاف، أنه "عند حصول التلميذ المسرع على معدل 75% في الامتحان الوزاري/ الدور الثاني للصف السادس الابتدائي، يكون مؤهلاً للدوام في المرحلة الدراسية اللاحقة (الصف الأول المتوسط)، ويحق لهُ القبول في مدارس المتميزين مباشرًة دون الخضوع لاختبارات المتقدمين إلى مدارس المتميزين الخاصة بضوابط التسريع".