مدير ماء صلاح الدين أمام النزاهة لاحداثه ضررا بالمال العام

2023/09/17 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (17 ايلول 2023)، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير دائرة ماء صلاح الدين سابقاً؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في أحد المشاريع في المُحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام مدير دائرة ماء صلاح الدين سابقاً"، مُبيّنةً أنَّ "الأمر صدر لوجود مُخالفاتٍ في مشاريع نصب وحدات ماء مجمعة لعموم المحافظة في العام 2013"، لافتة إلى أنَّ "تلك المُخالفات تسبَّبت بإحداث الضرر عمداً بالمال العام".

وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ مدير دائرة ماء المُحافظة سابقاً واثنين من المُوظَّفين فيها، فضلاً عن موظفين آخرين يعملان في ديوان المحافظة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".