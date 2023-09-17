2023/09/17 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، عن تنفيذ حملة مستمرة لتنظيف الشبكات ومعالجة التخسفات وعقد غرفة خاصة استعداداً لموسم الأمطار مع توقعات بأمطار غزيرة في الشتاء القادم، كاشفة عن وجود 15 تخسفاً كبيراً على الأقل في العاصمة.

وقال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الأمانة محمد الربيعي للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "يوم غد الإثنين سيشهد انعقاد غرفة خاصة برئاسة أمين بغداد لتوجيه دوائر المجاري والبلديات استعدادا لموسم الأمطار"، مشيراً إلى أن "دائرة مجاري بغداد مستعدة بالكامل وبدأت تهيئة المتطلبات القانونية والإدارية والفنية والمالية لتنظيم حملات الصيانة الشاملة للشبكات ومحطات المجاري".

وأضاف، أن "المتابعة المستمرة لتنظيف شبكات مياه الأمطار والمجاري والشبكات المشتركة ضمن الشوارع الرئيسية والمحالّ السكنية وتنظيم شبكات رفع المخلفات أولا بأول، وكذلك معالجة التخسفات في شبكات المجاري وقد أعد جدول بهذا الموضوع إذ إن لدينا أكثر من 15 تخسف كبير حاكم وتقوم الآن دائرة المجاري بالعمل على قدم وساق وعلى مدار 24 ساعة لإصلاحها".

وتابع الربيعي، أن "الأمانة تعمل كذلك لتأهيل محطات المجاري وإصلاح المضخات والغواطس العاطلة والمتابعة جارية لتهيئة مستلزمات العمل من آليات والوقود وعاملين والعمل جار لوضع خطة متكاملة هذا الموسم ونسبت كوادر بلدية لمعالجة موضوع الانسدادات وتنظيف الأحواض والمشبكات، لفك الاختناقات".

وتشير توقعات وتنبؤات جوية، بان يكون شتاء العراق المقبل غزيراً بالأمطار وشديد البرودة.

ويقول الراصد الجوي، أحمد التميمي في تصريح صحفي، أن "شتاء العراق المقبل سيكون ممطرا بكميات كبيرة ومختلفة عن السنوات الماضية" مبينا، أن "درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير ليصبح الطقس في البلد بارد جداً".

كما تشير توقعات شتاء 2023 في العراق الى ان الامطار ستكون "غزيرة جداً" بسبب الرياح الشمالية الغربية والضغط المنخفض، مع فرص لعواصف ترابية، وتفيد بانه عادة ما تمطر لمدة يوم إلى يومين أو مرة واحدة في الأسبوع، ويمكن أن يصاحب هطول الأمطار عواصف رعدية مرة واحدة في أشهر موسم الشتاء.