تحديد موعد انطلاق دوري السيدات للساحات المكشوفة

2023/09/17 | 19:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت اللجنةُ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأحد في مقرّ الاتحاد، قرعةَ دوري السيدات للساحاتِ المكشوفة، وتم الاتفاقُ على أن ينطلقَ الدوري في 2023/9/29 بمُشاركةِ 6 أندية تلعب بنظام الذهاب والإياب، على أن تقدم الكشوفاتُ الخاصّة بالأنديةِ يوم الخميس المُقبل.

وقالت عُضو الاتحاد الدكتورة رشا طالب: القرعةُ تمت بحُضور جميع الفرق، وكنت أتمنى أن تكون المشاركةُ بعددٍ أكثر لزيادةِ حدةِ التنافس بين الأندية.

وأشارت إلى: إن المبارياتَ ستقام في ملاعب نظاميةٍ، ونطمح أن تكون المبارياتُ جميلةً ورائعة.

من جهتها، أوضحت رئيسةُ اللجنة الدكتورة نبراس: إن اللجنةَ جادةٌ في توفير جميع مستلزماتِ النجاح لمُنافساتِ الدوري للساحات المكشوفة .

وأسفرت القرعةُ عن مواجهاتِ الدور الأول، وهي: فتاة بغداد يلاعبُ فتاةَ نينوى، ونفط الشمال يتبارى أمام بلادي، وجيا يواجهُ القوةَ الجوية.