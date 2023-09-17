ضبط عدد من المخالفين لقانون الاقامة في المثنى

2023/09/17 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، اليوم الاحد، ضبط عدد من المخالفين لقانون الاقامة العراقي في محافظة المثنى واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز “حسب توجيهات وزير الداخلية المحترم ومتابعة المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تمكنت مفارز قسم شؤون الاقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في […]

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