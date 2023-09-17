2023/09/17 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مدير عام الهيئة العامة للكمارك المستشار حسن حمود العكيلي، اليوم الأحد، عن البدء بالتطبيق التجريبي لنظام أتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا) في مطار بغداد الدولي/ كمرك الشحن الجوي. وأوضح العكيلي في بيان تلقته ايرث نيوز أن “نظام الأسيكودا نظام عالمي مطبقٌ في أكثر من (١٠٠) دولة في مختلف أنحاء العالم، وأن تطبيقه كان […]

ظهرت المقالة الكمارك تطلق نظام (الأسيكودا) التجريبي في مطار بغداد الدولي أولاً على ايرث نيوز.