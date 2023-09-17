علامة دودج الرائدة للسيارات تدخل عالم ببجي موبايل مع إصدارات تشالنجر وتشارجر وهورنت التي تمتاز بأدائها الفائق

2023/09/17 | 20:58 - المصدر: ببجي موبايل

تعاون ببجي موبايل مع دودج العلامة التجارية الشهيرة للسيارات الرياضية لجلب سياراتها ذات الأداء المميز إلى ساحات القتال الملحمية

بغداد، العراق – 17 سبتمبر 2023: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، الإعلان عن شراكتها مع دودج، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة للسيارات الرياضية والتي تتمتع بتاريخ حافل في تصنيع السيارات التي تجمع بين القوة والأداء والأناقة. وبعد تعاونهما الناجح في منطقتيّ أمريكا الشمالية والجنوبية عام 2022، سيرتقي التعاون الجديد بمستوى التوقعات وسيوفر للاعبين في جميع أنحاء العالم فرصة قيادة ثلاث سيارات غيّرت مسار القيادة في العالم وأسهمت بتعريف هوية السيارات الرياضية.

ويستمر التعاون حتى 6 نوفمبر، كما يشهد إطلاق ثلاثة من طرازات دودج القوية داخل لعبة ببجي موبايل، والتي ستتاح بمجموعة ألوان حصرية للعبة. وسيتمكن اللاعبون من الانغماس في عالم دودج وتجربة طرازات دودج عالية الأداء Dodge Challenger SRT Hellcat و Dodge Charger SRT Hellcatاللتَين سُميتا تبعاً للزئير المميز لمحركهما، إضافةً إلى طراز Hornet الفريد وصغير الحجم.

وستتوفر سيارة Dodge Challenger SRT Hellcat بخيارات ألوان Blaze وLime الزاهية، كما ستتوفر سيارة Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak بلون Hellfire الملتهب. وستكون سيارة Dodge Charger SRT Hellcat متوفرة بلونيّ Tuscan Torque وFuchsia، إضافةً إلى سيارة Dodge Charger SRT Hellcat JailBreak التي ستظهر بلون Violet Venom المميز.

وسيضم التعاون أيضاً سيارة Dodge Hornet GLH المعروفة بنظام التعليق المنخفض والعادم المحدّث، بخيارات ألوان Redline وSunburst وScarlet Sting.

وبانتظار اللاعبين تجربة مشوقة سيتمكنون خلالها من الجلوس خلف مقود سيارات دودج الشهيرة داخل اللعبة والمعروفة بقدرتها الحصانية العالية وتسارعها الشديد في خط مستقيم ومزايا التحكم القوية. استمتعوا بقيادة سيارة دودج الرياضية المميزة Challenger SRT Hellcat بتصميمها القديم والعصري في آن واحد والتي تعدُّ السيارة الرياضية الوحيدة في العالم بأربعة أبواب. وتأتي سيارة Charger SRT Hellcat بسرعة قصوى تبلغ 203 ميل في الساعة، أما سيارة Hornet الطراز الكهربائي الأول لدى دودج، فستجلب أسلوب القيادة الجديد لمجموعة سيارات الشركة ذات الأداء العالي والمتفوق.

وقال فنسنت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "يسر ببجي موبايل أن تُعلن عن تعاونها مع شركة سيارات دودج والذي سيدمج عالميّ الألعاب الإلكترونية والسيارات المبتكرة معاً. ستظهر خيارات الألوان المتنوعة لسياراتهم الشهيرة في اللعبة، حيث تعمل على دمج القوة المذهلة للسيارات الرياضية الشهيرة عالية الأداء مع التجربة الاستراتيجية المحتدمة للعبة ببجي موبايل. ونأمل أن يحب اللاعبون ما سيجلبه لهم هذا التعاون!"

ومن جانبه قال تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي لعلامة دودج لدى شركة Stellantis: "لطالما كانت دودج مدفوعة بشغف الأداء والابتكار ودفع حدود التصميم. ويعتبر تعاوننا مع ببجي موبايل شهادةً على هذه الفلسفة، حيث نعمل على توحيد الجهود لجلب التشويق عبر سياراتنا الرياضية عالية الأداء إلى عالم الألعاب الإلكترونية الحيوي".

يُشار إلى أن تحديث التعاون الجديد بين ببجي موبايل ودودج متوفرٌ الآن وحتى يوم الإثنين 6 نوفمبر. ويمكنكم تنزيل اللعبة مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store لتجربة المحتوى الجديد.

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017. تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد. ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@Global.Tencent.com

نبذة عن دودج// SRT

حافظت علامة دودج التجارية لأكثر من 100 عام على أسلوب الأخوين جون وهوراس دودج. ولازال تأثيرهما مستمراً حتى اليوم مع تحول دودج وتقديمها لطرازات أكثر تطوراً وأفضل أداءً في كافة الفئات التنافسية.

وتستمر دودج كعلامة تجارية بنشاطاتها وأعمالها منطلقةً من مبدأ الأداء المثالي، حيث قدمت إصدارات SRT Hellcat من Dodge Challenger و Dodge Chargerو Dodge Durangoبالإضافة إلى نسخة هجينة R/T من سيارة Dodge Hornet الجديدة كلياً، والتي تعتبر أول سيارة كهربائية لدى العلامة التجارية على الإطلاق. وقدمت أيضاً سيارة Dodge Challenger SRT Super Stock بقوة 807 حصان وسيارة Dodge Charger SRT Redeye بقوة 797 حصان، وهي أقوى وأسرع سيارة سيدان يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم. كما أطلقت سيارة Dodge Durango SRT Hellcat بقوة 710 حصان، وهي أقوى سيارة دفع رباعي على الإطلاق، إلى جانب سيارة Dodge Hornet التي تمتاز بأداء قياسي يُعدّ الأفضل في فئته ضمن فئة السيارات الصغيرة متعددة الاستخدامات. وتجعل هذه السيارات الأربع القوية دودج العلامة التجارية الأقوى في القطاع، حيث توفر قوة حصانية أكبر من أي علامة تجارية أمريكية أخرى في مجموعتها بأكملها.

احتلت علامة دودج التجارية في عام 2022 المرتبة الأولى ضمن تقرير J.D. Power APEAL مما يجعلها العلامة التجارية المحلية الوحيدة على الإطلاق التي حصدت المركز الأوّل لمدة ثلاث سنوات متتالية. كما حصلت في عام 2020 على لقب "العلامة التجارية رقم 1 في الجودة الأولية"، مما يجعلها أول علامة تجارية محلية على الإطلاق تحتل المرتبة الأولى في تقرير الجودة الأولية الذي تقدمه J.D. Power (IQS).

وتُعدّ دودج جزءاً من مجموعة العلامات التجارية التي تديرها شركة Stellantis الرائدة في مجال صناعة السيارات ووسائل النقل حول العالم. للمزيد من المعلومات حول شركة Stellantis، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.stellantis.com.