2023/09/17 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، عن قرب إعادة تشغيل خط سايلو الشرقاط في محافظة صلاح الدين، بعد توقفه لأكثر من ٣٠ عاما.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الكوادر الهندسية والفنية التابعة للشركة العامة لسكك حديد العراق، وبدعم من الوزير رزاق محيبس السعداوي، وإشراف مباشر من المدير العام يونس خالد جواد، باشرت إعادة تأهيل خطوط سايلو الشرقاط، بعد أن كان متوقفا منذ 30 عاما".

وأضاف، أن "تفعيل هذا الخط يعتبر انجازا كبيرا، إذ يعمل هذا الخط على إيصال الحنطة من ميناء ام قصر الجنوبي لتفريغها عبر الخط الفرعي الواصل الى سايلو الشرقاط التابع الى وزارة التجارة، دعما للسلة الغذائية".

وأكد البيان، "الإيفاء بالتعاقدات الرسمية بين ادارة السكك والشركة العامة لتجارة الحبوب، دعما للسلة الغذائية لأهالي المنطقة الشمالية، وزيادة الموارد المالية للشركة" مشيراً الى، أن "سايلو الشرقاط واحد من أكبر السايلوات بالبلاد، إذ تبلغ السعة التخزينية له 180 الف طن".

ونوه بيان الوزارة، الى أن "الخط الواصل للسايلو تعرض لأعمال تخريبية وارهابية وسرقة مكونات السكة".

وأوضح البيان، انه تم ربط السايلو بمحطة وادي المر حتى يكون الخط الرئيسي بين بغداد والموصل واصلاً الى هذا السايلو،" مبيناً، ان "هناك خطاً فرعياً بحدود 7 -8 كم" مشيرا الى انه "تم اعمار وتأهيل هذا الخط بالكامل والآن هو جاهز لإستلام حمولات الحنطة من ميناء ام قصر، بعد أن تمت إزالة التجاوزات على خط السكة".

وكشفت النقل انه "سوف يتم إفتتاح الخط يوم الثلاثاء المقبل كمرحلة أولى لإستقبال أول شحنة من الحنطة المستوردة،" مؤكداً ان "هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها السايلو أول شحنة من الحبوب لحساب وزارة التجارة ونقل مفردات البطاقة التموينية، من أجل ضمان وصول حصة محافظتي نينوى وصلاح الدين التي يغذيها سايلو الشرقاط".