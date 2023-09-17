بعد اتهام ضابط "بتعذيبه".. تشكيل لجنة لتقصي حقائق ادانة معلم القرآن باغتصاب طفلين

2023/09/17 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن هيئة انتداب محامي الفلوجة، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (17 ايلول 2023)، امراً ادارياً بتشكيل لجنة من خمسة محامين لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات قضية المدان بتهمة "اللواط" مع طفلين "حكمت رجب عبد الله العاني".

وفي واقعة صادمة، حكمت محكمة جنايات الأنبار، الثلاثاء الماضي، بالمؤبد مدى الحياة مرتين على حكمت رجب عبد الله العاني الذي يعمل بصفة "مؤذن جامع" لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلين مشتركين، بدار لتحفيظ القرآن.

وفي وقت سابق، ناشدت زوجة المدان مجلس القضاء الاعلى ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لإعادة التحقيق بالقضية، خاصة بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن اخذ اعترافاته بالقوة من قبل ضابط اشرف على تعذيبه.



