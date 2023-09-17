2023/09/17 | 21:37 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 17 سبتمبر 2023: صرّحت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إجراء مجموعة من التحديثات والتطويرات على قسم خدمة العملاء في العراق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة عملائها وتقديم أفضل الخدمات في المنطقة.

وتم تجهيز مركز الاتصال الرسمي بموظفين عراقيين متخصصين، على استعداد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بمنتجات سامسونج وكيفية الشراء من المتجر الإلكتروني وتفاصيل الضمان والدعم لجميع المشاكل التقنية. حيث يتم التعامل مع اتصالات العملاء بكل اهتمام واحترافية.

ويمكن للعملاء التواصل مع مركز الإتصال عبر الرقم المجاني 80010080، والذي صمم خصيصًا لتوفير خدمة عملاء ممتازة لعملائنا في العراق. حيث يستقبل المركز الاتصالات والاستفسارات طوال أيام الأسبوع، من الساعة 08:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، بهدف تلبية احتياجات العملاء في جميع أوقات اليوم.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم خدمات ما بعد البيع في سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، السيد مؤيد قواسمه: "نحن ملتزمون بتوفير تجربة استثنائية لعملائنا في العراق، إلى جانب تسخير جميع قنوات الاتصال المباشرة والرقمية. فمن خلال هذا المركز، نسعى للوصول إلى جميع العملاء العراقيين لتقديم أفضل خدمة وبأعلى جودة متوقعة. كما نسعى أيضًا إلى توظيف أكفأ القوى العاملة العراقية للمشاركة في هذا الإنجاز الهام، حيث سنقوم بتوفير فرص عمل للكفاءات المحلية، وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة استثنائية لعملائنا."

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز خدمة سامسونج متاحة ومنتشرة في جميع أنحاء العراق لجميع العملاء، وذلك عبر أكثر من 25 مركز خدمة لصيانة الموبايلات والأجهزة المنزلية من سامسونج.

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