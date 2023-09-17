كركوك.. تسفير عدد من المخالفين لقانون الاقامة العراقي

2023/09/17 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سفرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، عدد من المخالفين لقانون الاقامة العراقي. وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المحترم واشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، ابعدت مفارز قسم شؤون الاقامة في محافظة كركوك، (١٧) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة العراقي، وتأتي هذه الخطوة […]

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