2023/09/17 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن كل ما يتلفظ به خلفه جو بايدن أكاذيب، واصفا هذا الأمر بالـ”مريع” ومذكرا بكذبة رحلة الأخير لنيويورك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وقال الرئيس السابق ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدو بمثابة “أكاذيب”. وأشار في مقابلة مع شبكة […]

ظهرت المقالة ترامب يكشف بالأدلة جانبا من تصريحات بايدن “الكاذبة” أولاً على ايرث نيوز.