2023/09/17 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا ، غير بيدرسون، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال اللقاء مناقشة جهود السيد غير بيدرسون ومساعيه لإيجاد حل للأزمة السورية منذ توليه منصبه […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية: العراق يعامل المواطنين السوريين معاملة المواطن العراقي على أراضيه أولاً على ايرث نيوز.