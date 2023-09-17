اعتقال 27 شخصا خلال مشاجرة في سيطرة اللج بواسط

2023/09/17 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاحد (17 ايلول 2023) اعتقال شرطة واسط سبعة وعشرين متهما من مثيري مشاجرة في سيطرة اللج بمدخل المحافظة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "لفرض القانون وحسب التوجيهات المستمرة من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد والتأكيد على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة، تمكنت مفارز قسم شرطة العزيزية وبالاشتراك مع قسم السيطرات والطرق الخارجية وفوج طوارئ واسط الاول من القاء القبض على (27) متهما من طرفي المشاجرة في سيطرة اللج وضبط (عجلات عدد 6 ومسدس و14 اطلاقة).

واوضحت انه "اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم لتتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".



