تطوير مداخل ذي قار.. 3 بوابات تسترجع إرث الحضارة القديمة (فيديو)

2023/09/17 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد صندوق اعمار ذي قار، تطوير مداخل المحافظة ببوابات تعكس وتجسد الهوية التأريخية لها.

ويخطط الصندوق وباعتبار المحافظة مهد الحضارات ان تكون أولى تخومها معبرةً عن هذا الأرث العملاق عبر بواباتها المستوحاة من ذلك الأرث لتزين مداخل مدينة الحرف الأول، وتكون أولى المشاهد التي يراها الزائرون.

والمداخل الثلاثة هي مدخل طريق الطاقة الحرارية و مدخل طريق محافظة البصرة ومدخل طريق سيد دخيل.

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