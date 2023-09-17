السيد الحكيم يعزي بوفاة شيخ عام آل غانم ويستذكر دوره السياسي البارز والعشائري

2023/09/17 | 21:50 - المصدر: الفرات نيوز

آلمنا نبأ رحيل الشيخ سامي عزارة آل معجون شيخ عام عشيرة آل غانم وأحد مشايخ قبيلة بني حچيم الكريمة، والفقيد شخصية سياسية اجتماعية عريقة اتسمت حركته باتجاهين، الأكاديمي حيث كان حقوقيا لامعا ، والعشائري حيث كان ذا شأن اجتماعي على مستوى محافظة المثنى والجنوب وعموم العراق وكذلك الوطن العربي، فضلا عن دوره السياسي البارز في كثير من المجالات، وفيما نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد روحه بالرحمة والمغفرة، نسأله سبحانه وتعالى أن يلهم أسرته وقبيلته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.



