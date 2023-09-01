2023/09/17 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ثلة خارجة عن القانون تروع المواطنين وتعتدي على منازلهم بالقنابل اليدوية تحت مسمى ( الدكات العشائرية ) ، وبعميلة نوعية مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة بغداد تلاحقهم الى محافظة ونينوى وتتمكن من القاء القبض عليهم .

تتفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والمتضمنة متابعة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من الذين يهددون امن المواطنين ، من خلال ارتكابهم جريمة (الدكة العشائرية ) التي من شأنها ترويع المواطنين .

حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد معلومات عن تعرض احدى منازل المواطنين ضمن منطقة كمب سارة في محافظة بغداد الى اعتداء من خلال رمي قنبلة يدوية من اشخاص مجهولين دون معرفة الاسباب .

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني ترافقة قوة خاصة للتحري وجمع المعلومات عن المنفذين ، حيث تم التوصل الى اماكن تواجد الجناة ضمن محافظة نينوى حيث انطلقت القوة الخاصة الى محافظة نينوى وبكمين محكم تم القبض على المتهمين الاثنين الذين شاركوا في القاء القنبلة على احدى منازل المواطنين كما ان عملية امر القبض تمت باسناد ودعماً من مفارز وكالة استخبارات نينوى.

دونت اقوالهم واعترفوا صراحة قيامهم بتلك الافعال الاجرامية ،وذلك بسبب عدم امتثال صاحب الدار الى الاحكام القبلية ، حيث احيلوا المتهمين المذكورين الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء.

يتبع..