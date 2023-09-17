مجلس الخدمة الاتحادي يستعين بالامن الوطني لمنع تسرب بيانات الخريجين

2023/09/17 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، استعانته بجهاز الأمن الوطني لمنع تسرب بيانات الخريجين.

وذكر بيان للمجلس تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ألتقى رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل البصري اليوم وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز مهام المجلس واعتماده التقنية الإلكترونية بنظام توظيف إلكتروني شفاف يعمل دون تدخل بشري، فضلا عن مناقشة آلية تعاون تتضمن كيفية تأمين الأمن السيبراني في التقنيات الإلكترونية المعتمدة في المجلس لا سيما روابط تحديث وتأكيد البيانات والكودات الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا وكذلك استمارة التوظيف الإلكترونية التي ستطلق للمشمولين بقانوني (59,67) للوجبة الثانية".

من جانبه أكد البصري أنه "على أتم الاستعداد في التعاون مع المجلس فيما يخص حفظ الأمن السيبراني للتقنيات التي يعتمدها المجلس لضمان تنفيذ مهامه بكل شفافية ونزاهة حرصا منه على أخذ كل ذي حق حقه ضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين للتوظيف".