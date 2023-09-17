بغداد تقرر إرسال مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان

2023/09/17 | 22:44 - المصدر: الخليج اون لاين

حمد الرخا - دبي - الأحد 17 سبتمبر 2023 10:03 مساءً -

وافقت الحكومة في بغداد، اليوم الأحد، على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق؛ من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة بملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم؛ احتجاجًا على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

وفي ختام جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كل واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر الجاري، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وستدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".

وأوضح أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يومًا.

من احتجاجات كردستان العراق على تأخر صرف الرواتبأ ف ب

ورغم إفراج حكومة بغداد، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهريًا الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفق حكومة أربيل.

وتتهم حكومة الإقليم منذ فترة طويلة الحكومة المركزية بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيًا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.

وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، مقابل تخصيص 12,6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.

ورحب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في بيان اليوم الأحد، بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد؛ من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين.

وقال: "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وأضاف بارزاني "أشكر مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".

كما أعرب بارزاني، خلال اتصال أجراه مع السوداني، عن "شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".