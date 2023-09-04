بعد الخط المنافس لطريق التنمية.. تفاصيل اجتماع السفير الهندي مع السوداني

2023/09/17 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استقباله، مساء اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، عن "عمق العلاقات التاريخية بين العراق والهند، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات".

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم، أن "الحكومة بصدد تنفيذ مشاربع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، داعياً الشركات الهندية للمساهمة بالاستثمار في العراق،" منوّهاً "بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات".

من جانبه أكد السفير بيساي، أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين لها، وتمثل باستيراد الهند للنفط العراقي بقيمة 34 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن كونه الشريك التجاري السابع للهند، معبراً عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي".

يذكر ان هذا اللقاء، يُعقد توقيع الهند والسعودية في 9 أيلول الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي أخضر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين التي اقيمت الأسبوع الماضي في الهند.

وعد خبراء المشروع منافساً لمشروع طريق التنمية الذي يبدأ من ميناء الفاو والى تركيا وصولا الى أوروبا، لكن بغداد أكدت ان طريقها هو "الأقصر والأفضل والأسرع" في ربط دول آسيا بأوروبا.