القوة الجوية يتطلع للفوز على سبهان الإيراني

2023/09/17 | 22:49 - المصدر: الخليج

أكد أيوب أوديشو، مدرب القوة الجوية العراقي، أن طموح فريقه هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غد أمام فريق سبهان الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا التي ستقام على ملعب «فرانسو حريري» في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق لتكون انطلاقة لبقية المباريات.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد فريق سبهان الإيراني الذي عقد في أحد فنادق أربيل إن «إصابة اللاعب شريف عبد كاظم كانت ضربة قوية لفريق القوة الجوية، إلا أننا نعول على اللاعبين في تطبيق أفكار الطاقم التدريبي للحد من خطورة لاعبي فريق سبهان الإيراني».

وأضاف، «نسعى إلى تحويل الإحباط الذي كان بسبب عدم اللعب على ملعبنا في العاصمة بغداد إلى نجاح من خلال ملعب فرانسو حريري في أربيل».

وكشف أوديشو، أن «فريق سبهان الإيراني جاهز بنسبة 100% من خلال تصدره للدوري الإيراني وأيضاً من خلال معسكر تدريبي أقيم له في روسيا».

وأشار إلى أن «فريق القوة الجوية جاهز بنسبة 60%،؜ لكن تطبيق الواجبات بشكل صحيح يقلل من خطورة فريق سبهان الإيراني، فضلاً عن ذلك أن جماهير فريق القوة الجوية في مدينة أربيل كبيرة وهذا ما يدفعنا لتقديم الأفضل».

وأنهى بالقول: «تأخر التحاق اللاعبين في معسكر الفريق أثر على مستوى تحضيراتنا، لكن المهم هو العمل السريع واستغلال الوقت».

بينما أكد إبراهيم بايش، قائد فريق القوة الجوية في المؤتمر الصحفي ذاته إن «فريق القوة الجوية استعد جيداً لمباراته أمام فريق سبهان وهدفنا تحقيق الفوز».

ورأى، أن «مباراتنا مهمة وتحقيق نتيجة إيجابية فيها سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة».