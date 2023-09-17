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لجنة تطبيق القانون الانتخابي بشأن اهلية المرشحين تعقد اجتماعها الاول

لجنة تطبيق القانون الانتخابي بشأن اهلية المرشحين تعقد اجتماعها الاول
لجنة تطبيق القانون الانتخابي بشأن اهلية المرشحين تعقد اجتماعها الاول
2023/09/17 | 22:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقدت لجنة تطبيق القانون الانتخابي للتحقق من أهلية المرشحين اجتماعا لها اليوم الاحد الموافق 17/9/2023 في المكتب الوطني برئاسة القاضي حسين عبد السادة بهير واعضاء اللجنة الامين العام لمجلس المفوضين السيد علي فيصل دحام وكل من مدير مديرية التحقيق والادلة الجنائية و مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و ممثل عن

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