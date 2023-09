لجنة تطبيق القانون الانتخابي بشأن اهلية المرشحين تعقد اجتماعها الاول

2023/09/17 | 22:50 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقدت لجنة تطبيق القانون الانتخابي للتحقق من أهلية المرشحين اجتماعا لها اليوم الاحد الموافق 17/9/2023 في المكتب الوطني برئاسة القاضي حسين عبد السادة بهير واعضاء اللجنة الامين العام لمجلس المفوضين السيد علي فيصل دحام وكل من مدير مديرية التحقيق والادلة الجنائية و مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و ممثل عن

